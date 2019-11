Für Mensur Suljovic ist am Samstagabend im Achtelfinale der Darts-Players-Championship-Finals in Minehead Endstation gewesen. Der 47-Jährige unterlag nach einem harterkämpften 6:5-Sieg gegen den Niederländer Danny Noppert in der Abendsession dem walisischen Grand-Slam-of-Darts-Sieger Gerwyn Price klar mit 4:10. Das Halbfinale 2015 bleibt damit die beste Platzierung von Suljovic bei diesem Turnier.