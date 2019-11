Der 47-Jährige ist amtsbekannt. Immer wieder setzte sich der Mann betrunken hinter das Steuer. So auch in der Nacht auf Samstag: Polizisten wollten ihn in Mariapfarr kontrollieren. Doch der Autofahrer gab stattdessen Vollgas. Mit Blaulicht und Sirenengeheul hetzten Beamte hinterher. 35 Minuten dauerte die Verfolgungsjagd quer durch den Lungau. Dabei fuhr der Lungauer viel zu schnell, teilweise sogar auf der Gegenfahrbahn und führte trotz Gegenverkehrs brandgefährliche Überholmanöver durch. Nahe seiner Wohnadresse stellte der 47-Jährige das Auto ab und flüchtete zu Fuß. Dabei holten ihn die Polizisten ein.