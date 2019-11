Eine Kufsteinerin (42) wurde am Samstagvormittag in Innsbruck aus dem Nichts von einer Unbekannten attackiert. Diese schlug das Opfer mit einer Wasserflasche und versuchte sie festzuhalten, doch die 42-Jährige konnte in ein Geschäft flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.