Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): „Vor dem Spiel war uns klar, dass dieses Spiel nicht einfach wird. Kompliment an St. Pölten, sie haben das sehr gut gemacht, sind sehr tief gestanden. Trotzdem war es kein schlechtes Spiel von uns. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit gut gespielt, hatten das Spiel total im Griff. Wir machen zwei große Fehler wie den Elfmeter und das zweite Gegentor. Dann ist es immer schwer. Das ist ein Problem für uns. Wir kassieren zu viele einfache Gegentore. Wir müssen da konzentrierter agieren, besser spielen in diesen Momenten. Wir müssen besser verteidigen. Das Ergebnis tut uns weh.“