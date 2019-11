„Wir tun uns schwer qualifizierte Mitarbeiter zu finden“

Einer, der davon lebt, dass die Leute essen (und einen trinken) gehen, ist Günther Leben. Der Vollblutgastronom leitet in zweiter Generation das Traditionsgasthaus „Thomahan“ in Friesach bei Peggau. Richtig müsste es heißen, geleitet hat - mit 1. November hat er offiziell an Tochter Elisabeth übergeben. „Das ist nicht selbstverständlich, viele namhafte Betriebe in der Region haben schon schließen müssen - auch weil sich kein Nachfolger findet. Dazu wird in der Gastronomie ja alles schlechtgeredet und von allen Seiten draufgehaut. Auch wir tun uns schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.“