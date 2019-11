Lafnitz hat auswärts in dieser Ligasaison weiter nicht verloren. Den einzigen Treffer in Lustenau erzielte Stefan Kager in der 6. Minute. Lustenaus Christoph Freitag sah im Finish Gelb-Rot (81.). Für die Vorarlberger setzte es die dritte Niederlage ins Serie. Sie rutschten als Neunte in die untere Tabellenhälfte.