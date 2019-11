Mächtige 5542 Tage ist es her, dass die Eisbullen ihr Debüt in der Eishockeyliga gefeiert haben. Am 21. September 2004 setzte es daheim gegen KAC ein 1:4. Der Bulls-Torschütze hieß Patrick Harand. „Es war ein Lehrjahr, aber trotzdem ein cooler Einstieg für Salzburg. Darauf wurde sehr schnell aufgebaut“, erinnert sich der jetzige KAC-Crack, der wie Rotter von der ehemaligen Premieren-Truppe noch EBEL-aktiv ist. Der weiter verletzte Stürmer muss freilich heute beim 1000er- Treff der Eisbullen mit seinen Vienna Capitals passen.