Wer sich in Salzburg auf die Suche nach leistbarem Wohnraum begibt, wird selten fündig. Der Platz wird immer knapper, die Preise schnellen in die Höhe. Mitgrund dafür sind die vielen Zweitwohnsitze im Land. Alleine Maria Alm hat 42 Hektar gewidmetes Zweitwohnsitzgebiet. Problematisch sind aber gewidmete und unbebaute Zweitwohnsitzflächen. Mit dem Grund wird gerne spekuliert, weiß die SPÖ und will nun entschädigungslose Rückwidmungen prüfen lassen: „Seit dem Raumordnungsgesetz 1992 ist es möglich, unbebautes Bauland nach zehn Jahren entschädigungslos in Grünland rückzuwidmen“, meint SPÖ-Raumordnungssprecher Roland Meisl.