„Projekt so günstig wie möglich umsetzen“

Wiener-Linien-Chef Günter Steinbauer will die Kostenschätzung weder bestätigen noch dementieren. Ein Großteil der Bauarbeiten sei neu ausgeschrieben worden, weil die abgegebenen Angebote der Firmen zu teuer waren. Die Verhandlungen seien im Laufen. „Mein Ziel ist es, das Projekt so günstig wie möglich umzusetzen“, erklärt Steinbauer. Ein Ergebnis werde in ein paar Monaten vorliegen. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) will die brisante Kostenschätzung ebenfalls nicht kommentieren, da die Ausschreibung noch läuft. „Erst wenn alles auf dem Tisch liegt, ist eine seriöse Einschätzung möglich“, so eine Sprecherin.