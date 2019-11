Die Wiener gehen ersatzgeschwächt in den Kracher, fünf Mann fehlen verletzt. Coach Didi Kühbauer: „Wir werden nicht in Selbstmitleid verfallen, haben noch genug fitte Spieler.“ Sturm hat bis auf Thorsten Röcher alle Mann an Bord. Einer ist extra scharf auf den Auftritt im Allianz Stadion - Emanuel Sakic. Er wurde im Rapid-Nachwuchs groß, doch noch nie spielte er als Profi in Hütteldorf. „Es ist nie dazu gekommen“, sagt der Verteidiger vor seiner Premiere. „Meine Familie, viele Freunde werden kommen. Viele sind Rapid-Fans, aber auch mir drücken etliche die Daumen. Das wird schon ein besonderes Spiel für mich. Als Kind war ich ja bei jedem Heimspiel im Stadion.“ Heute hat seine Sympathie für Grün-Weiß Sendepause - er weiß: „Bei einem Sieg sind wir wieder voll dabei. Es wird auf jeden Fall ein super Spiel, das merkt man schon im Vorfeld. Es ist ein Unterschied, ob du während der Woche auf Rapid hintrainierst oder eine andere Mannschaft. Man spürt die Geilheit auf dieses Match!“