„Es ist eine der größten Geschichten zur Weihnacht, die nicht nur in Amerika, sondern auch hierzulande Groß und Klein begeistert“, ist Pienz überzeugt. Auch in seiner Musicalfassung rücken dem Geizkragen Scrooge drei Geister zu Leibe, um ihm seinen Hass auf Weihnachten auszutreiben. Wird er seine Meinung ändern und dem Fest der Liebe doch noch was abgewinnen? Mit Witz, Magie und wunderbarer Musik, arrangiert von Fabio Buccafusco, dürfte es gelingen.