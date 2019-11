Seit Oktober ist das umstrittene Murkraftwerk im Grazer Bezirk Puntigam in Betrieb. Die Proteste dagegen waren intensiv und nicht immer gewaltfrei. Erst kürzlich stand am Firmengelände der Energie Steiermark ein Elektroauto in Flammen, Autoscheiben von weiteren Pkw wurden eingeschlagen. Der Verfassungsschutz vermutet Kraftwerks-Gegner dahinter, im Internet ist nämlich ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Für die Mitarbeiter wurde der Schutz verstärkt.