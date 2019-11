Wahlrecht ist in der Steiermark speziell

2) Fast 315.000 steirische Wähler stammen aus Graz und Graz-Umgebung. Warum das wichtig ist? Weil das Wahlrecht der Grünen Mark speziell ist. Überall sonst muss eine Partei landesweit eine Mindestprozenthürde überspringen, dann ist sie im Landtag dabei. Je nach Bundesland sind das vier oder fünf Prozent aller Stimmen. Nicht so in der Steiermark. Dort braucht man „nur“ in einem der vier Regionalwahlkreise genug Wähler, um ein Grundmandat zu erhalten.