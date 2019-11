Eine US-Amerikanerin hat in einem alkoholgeschwängerten Streit ihre eigene Zwillingsschwester erstochen. Anna und Amanda Ramirez aus Camden im Bundesstaat New Jersey waren im Juni gemeinsam ausgelassen feiern, doch in den frühen Morgenstunden eskalierte die Situation. Während einer körperlichen Auseinandersetzung nahm Amanda ein Messer und rammte es ihrer Schwester in die Brust.