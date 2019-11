Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Maria Patek, verlieh am Freitag die hohe Auszeichnung. Es ist der erste österreichische Preis für einen besseren Umgang mit Lebensmitteln. Das Team der städtischen Seniorenwohnhäuser wurde für das Projekt „United Against Waste“ ausgezeichnet. Dabei geht es um den achtsamen Umgang mit Lebensmittel und der Vermeidung von Lebensmittelabfall in den Küchen der sechs Seniorenwohnhäuser der Stadt Salzburg. Frau Bundesministerin Maria Patek meinte in ihrer Laudatio, dass das prämierte Projekt eindrucksvoll zeige, wie man gemeinsam gegen den Wegwerf-Trend vorgehen könne, und es soll zur Nachahmung anregen.