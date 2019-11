„Ein Messwert, der zum Beispiel in keinem Ranking berücksichtigt wird, ist die Frage, wie gut und leicht sich Absolventinnen und Absolventen einer Universität am Arbeitsmarkt zurecht finden“, sagt die Vizerektorin: „ Hier haben wir als JKU ausgezeichnete Werte. Fast die Hälfte unserer Studienabsolventinnen und -absolventen braucht weniger als einen Monat, bis der Einstieg in den Arbeitsmarkt beginnt. Drei Viertel starten innerhalb von drei Monaten nach der Diplomprüfung. Auch das sind Werte, die etwas über die Qualität einer Universität und ihrer Lehre aussagen“, so Bonanni.