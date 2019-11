Die Geschichte des Paars? „Wir lernten einander vor 23 Jahren kennen, in einem Café, in dem ich als Kellnerin arbeitete. Nach meiner Flucht aus Rumänien.“ Alleine habe sie sich in Österreich gefühlt: „Alois kümmerte sich rührend um mich - und so kam es, dass ich mich in ihn verliebte.“ Was wusste sie über ihn? „Dass er Tischler war. Und dass er dieselben Ziele hatte wie ich: ein ruhiges Leben zu führen.“ Bald die Hochzeit: „Danach taten wir alles, um uns eine gesicherte Existenz aufzubauen.“ Er nahm eine Stelle bei der Feuerwehr an, sie wurde Verkäuferin.