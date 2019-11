Marco Füreder: Hauptsächlich, weil ich es spannend finde, was in den alten Sagen steht, die alle einen wahren Kern haben. Früher haben die Leute keine dauernde mediale Berieslung gehabt, sondern sie haben sich am Sonntag in der Kirche getroffen und dort Nachrichten ausgetauscht. Es ist interessant, wie viel die Leute damals dennoch mitgekriegt haben.