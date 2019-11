„Alle haben an einem Strang gezogen“

Mittwochmittag beendete Dr. Burger seinen erfolgreichen Dienst in Prägraten, als ein Verbindungsweg wieder aufging. Die Arbeit im Krankenhaus Lienz rief den 56-Jährigen, der seine Tätigkeit in Prägraten unentgeltlich und im Urlaub ausübte. „Alle haben an einem Strang gezogen, ein ,Nein‘ oder ,Geht nicht‘ gab es nie“, resümiert der Bergdoktor zufrieden. Und ein Schmunzeln nimmt er überdies mit. Darüber, dass im Supermarkt Bier und Zigaretten als Erstes „aus“ waren.