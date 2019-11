Konrad Laimer erzielte in der 37. Minute das zwischenzeitliche 3:0, der Salzburger spielte so wie seine ÖFB-Teamkollegen Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker durch. Auf der Gegenseite wurde Florian Kainz in der 46. Minute eingewechselt, Louis Schaub saß auf der Bank. Für die weiteren Leipzig-Tore zeichneten Timo Werner (22.) und Emil Forsberg (32./Elfmeter, 79.) verantwortlich.