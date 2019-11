Der Ex-Grödiger wechselte im Sommer von Austria Klagenfurt an den Verteilerkreis, erhielt dort einen Vierjahres-Vertrag. Nach dem der 22-Jährige im August dann sogar zu seinem Europa-League-Quali-Debüt gekommen war (19 Minuten beim 1:3 in Limassol), warfen ihn Verletzungen zurück. Pichler wurde bei den Young Violets in der 2. Liga (fünf Tore, drei Assists bei zwölf Einsätzen) aufgebaut. Der Ex-Gneiser könnte nun heute sein Bundesliga-Debüt feiern: zumindest holte ihn Coach Christian Ilzer nach zuletzt zwei Testtoren bei der „Ersten“ in den Kader gegen Schlusslicht Admira.