Geht es Ihnen beim Blick auf Ihre Bankdaten auch so, dass Monat für Monat einer der größten, wenn nicht sogar DER größte finanzielle Brocken für die Miete oder die Rückzahlung für Wohnungseigentum aufgebracht werden muss? Wenn ja, dann stehen Sie damit nicht alleine da – was natürlich nur ein schwacher Trost ist. Der Anteil aller Wohnungskosten (Miete, Kreditrate, Betriebskosten etc.) am gesamten Haushaltseinkommen liegt bei jedem vierten Tiroler zwischen 21 und 30 Prozent, bei jedem Dritten (34%) sogar jenseits der 30 Prozent-Marke.