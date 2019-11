Der Vorfall ereignete sich im August in der ehemaligen Mickl-Kaserne in Bad Radkersburg in der Steiermark, die mittlerweile für den Grenz-Assistenzeinsatz genutzt wird. In den ersten Tagen nach dem Unfall war man davon ausgegangen, dass sich der Schuss aus der Waffe des 26-Jährigen gelöst hätte. Tatsächlich aber dürfte der Soldat die Waffe im Glauben, dass er sie entladen hatte, gegen den Oberschenkel des Oberösterreichers gerichtet und lächelnd abgedrückt haben. Der 20-jährige Steyrer erlitt einen glatten Durchschuss. Dem Schützen drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe.