Achtung Kontrolle! In Nauders bangt so mancher Lkw-Lenker um die Weiterfahrt, denn die dortige Kontrollstelle sorgt für eine strenge Einhaltung des Reschen-Fahrverbots: Transitfahrten sind nur erlaubt, wenn man in besagtem Gebiet eine Lieferung beziehungsweise Abholung zu tätigen hat, auf dem Weg in eine andere Region auf die Bundesstraße auszuweichen, ist verboten.