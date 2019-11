Marko Arnautovic und Shanghai SIPG haben am Samstag in der chinesischen Fußball-Liga die Chance auf die Titelverteidigung wohl verspielt. Shanghai verlor den Schlager bei Guangzhou Evergrande mit 0:2 und verpasste zwei Runden vor Saisonende den Sprung an die Tabellenspitze. Arnautovic wurde in der 46. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt.