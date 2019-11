Was macht die Faszination von „National Geographic“ aus?“

Der Leitspruch war immer „Die Welt und alles was drinsteckt“. Wir wurden gegründet zu einer Zeit, in der es Fernsehen nicht gab, in der es Internet nicht gab und in der wir unseren Lesern in Amerika die ganze Welt dargestellt haben. Es ging ursprünglich um die Schönheit der Welt, um die Entdeckung der Welt. Das ist noch immer ein Teil dieser Faszination. Vor allem dank unserer unglaublich guten Bilder.