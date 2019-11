Sieben Verletzte hat am Freitagnachmittag ein Auffahrunfall auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) in Goldegg gefordert. Ein 21-Jähriger Lkw-Lenker hatte übersehen, dass sich vor einer Baustelle eine Kolonne gebildet hatte, die bis in den Tunnel hinein reichte. Trotz Vollbremsung konnte er einen Crash nicht mehr verhindern.