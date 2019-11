„Bücherl“ wurden verlängert

Eigentlich sollte Ende 2019 das Lizenzbuch, in das die einzelnen Berechtigungen, wann der Angler wo seine Rute auswerfen darf, ausgedient haben. Aber weil es mit der Digitalisierung nicht so klappen will, wurde die Gültigkeit der heurigen „Bücherl“ bis zum Ende des ersten Quartals 2020 verlängert, damit bis Ende März Karten gekauft werden.