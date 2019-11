Rodlerin Lisa Schulte hat beim Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls aufhorchen lassen. Die 18-Jährige belegte am Samstag den starken sechsten Platz, es war das bisher beste Weltcup-Resultat der Tirolerin. Im Finale verhinderte ein Fehler in Kurve 10 ein noch besseres Ergebnis. Zur Halbzeit hatte Schulte, die die Amerika-Rennen wegen schulischer Verpflichtungen nicht mitmachen wird, noch geführt.