Kurz nach 22 Uhr fuhr der 53-Jährige die Stadiongasse in Richtung Pottendorfer Straße entlang. Auf Höhe des Eurospar tauchten plötzlich zwei Männer und eine Frau auf. Ohne jeglichen Anlass attackierten einer der Männer sowie die Frau ihr Opfer. „Mein Lebensgefährte dürfte einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein“, so der 29-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.