Die US-Armee setzt laut Afrika-Kommando Drohnen ein, um die aktuelle Sicherheitslage in Libyen einzuschätzen und „gewalttätige extremistische Aktivitäten“ zu überwachen. „Diese Einsätze sind entscheidend für die Bekämpfung von Terroraktivitäten in Libyen und vollständig abgestimmt mit den zuständigen Regierungsvertretern“, so die US-Armee.