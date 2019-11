Es war der 24. August gegen 17 Uhr, als der junge Lenker mit einem 370 PS starken BMW bei der Umfahrungsstrecke in Bischofshofen in Richtung St. Johann im Pongau von einem Verkehrspolizisten geblitzt wurde. 143 Stundenkilometer zeigte die Tacho-Nadel des Schülers an – in einem Bereich, wo Tempo 80 gilt.