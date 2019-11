Im Mai stand es fest, dass die Niederlande 2020 in die Formel 1 zurückkehrt. Dafür waren natürlich Renovationsarbeiten in Zandvoort notwendig. Und die brachten mehrere interessante Neuigkeiten. Wie „autosport.com“ berichtet, müssen die Piloten mit einer Kurve gegen Ende der Strecke kalkulieren, die es wirklich in sich hat. Mit 32 Prozent Neigung (ca. 18 Grad).