In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Bei der Nationalratswahl am 23. November 1986 holt die SPÖ mit Spitzenkandidat Franz Vranitzky 43,1 Prozent der Stimmen und damit den ersten Platz. Der erste Wahlsieg Vranitzkys fällt in eine Zeit großer politischer Instabilität. Nur wenige Monate zuvor, im Juni 1986, war Kurt Waldheim trotz seiner nationalsozialistischen Vergangenheit zum Bundespräsidenten gewählt worden. Der damals amtierende Kanzler Fred Sinowatz von der SPÖ trat daraufhin zurück und empfahl Vranitzky als seinen Nachfolger. Die Koalition mit der FPÖ wurde zunächst fortgesetzt. Mitte September 1986 kommt es allerdings zum Wechsel an der blauen Parteispitze: Jörg Haider wird zum neuen Parteiobmann der FPÖ gewählt und ersetzt den als liberal geltenden Norbert Steger. Doch Haider ist Vranitzky zu radikal - er beendet die Koalition und kündigt Neuwahlen an.