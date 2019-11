Gregg Popovich muss im Alter von 70 Jahren mit der längsten Niederlagenserie seiner Karriere als NBA-Coach leben. Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) mit einem 104:115 bei den Philadelphia 76ers zum mittlerweile achten Mal hintereinander verloren. Jakob Pöltl, neuerlich in der Startformation der Texaner, bilanzierte mit vier Punkten und fünf Rebounds in 24:08 Minuten Spielzeit.