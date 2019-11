In der Wiener Gösserhalle gaben sich am Freitagabend die größten Influencer Österreichs und Deutschland die Klinke in die Hand. Vor 800 Gästen wurden sie gekürt: die Besten der Besten in Kategorien wie Music, Gaming, Lifestyle, Food, Fashion, Sports, Special Interest und Person Of The Year erhielten den Austrian Video Award. Und Adabei-TV war mittendrin.