Auch Serbien out

Djokovic glich mit einem 6:3,6:3 über Karen Chatschanow den Rückstand der als Nummer 1 gesetzten Serben aus, verlor aber an der Seite von Viktor Troicki das entscheidende Doppel gegen Chatschanow und Andrej Rublew mit 4:6,6:4,6:7(8). Russland trifft am Samstag auf Kanada, das sich schon am Donnerstag mit 2:1 gegen Australien durchgesetzt hatte.