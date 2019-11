Am 24. Oktober verlangte die Staatsanwaltschaft schließlich die Öffnung des Tresors. Stefan kam dem nach. Die Ermittler fanden aber keinen Akt - weder in der Kanzlei noch in einem privaten Safe in der Wohnung des Abgeordneten. Stefan gab an, nach dem Chat nichts mehr dazu gehört und keine Unterlagen von Strache bekommen zu haben. Er wisse daher auch nicht, „um welche Unterlagen es sich dabei hätte handeln können“.