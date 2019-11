544 Tage in iranischer Haft

Rezaian wurde nach 544 Tagen aus der Haft entlassen, drei weitere Amerikaner kamen ebenfalls am 16. Jänner 2016 frei. Im Gegenzug wurden in den USA sieben Iraner begnadigt, denen Verstöße gegen US-Sanktionen vorgeworfen wurden. Am selben Tag trat das internationale Atomabkommen mit dem Iran in Kraft, das den Bau einer Atombombe durch das Regime in Teheran verhindern sollte. Sanktionen der USA und der EU gegen den Iran wurden aufgehoben. US-Präsident Donald Trump kündigte das Abkommen im Mai des Vorjahres einseitig auf. Danach traten wieder harte Wirtschaftssanktionen der USA gegen den Iran in Kraft.