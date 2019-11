Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug einer 51-jährigen Klagenfurterin in der Nacht auf Samstag auf der Loiblpassstraße ins Rutschen. In einer Linkskurve schlitterte das Auto über die Fahrbahn und stürzte rund 50 Meter über die Böschung in den Loiblbach ab. In St. Georgen wurde ein 41-jähriger Wolfsberger bei einem Unfall schwer verletzt.