Daniel Huber hat gestern für unsere Adler den ersten Stockerlplatz im neuen Winter geholt! Der Salzburger landete in der Qualifikation für das Sonntag-Einzel auf Platz drei. Die Nummer eins im ÖSV-Team ist aber weiter Stefan Kraft. Der Überflieger will heute in Wisla mit Philipp Aschenwald, Huber und Jan Hörl im Teambewerb gleich voll angreifen.