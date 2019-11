Dankbar. Dieses Wort sprudelte unzählige Male aus Katharina Liensberger heraus, als sie vor dem heutigen Slalom in Levi ihr großes Schweigen brach. „Es war ein Tohuwabohu, ein Wirrwarr, in dem ich nicht mehr durchgeblickt habe“, gestand die Vorarlbergerin nach ihrem monatelangen Materialstreit mit dem heimischen Ski-Pool und Ski-Verband. Unterm Strich bleibt: Liensberger fährt weiter auf Rossignol-Skiern und will ab sofort nur noch nach vorne schauen. „Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht sehen“, lautet das Motto der 22-Jährigen. „Ich bin noch lange nicht dort, wo ich sein will“, stellt sie klar.