Für Linderung sorgte just Pilloni mit seinem ersten Liga-Tor – in Unterzahl verwertete der Youngster nach Baltram-Vorarbeit. Die erneute Führung tat dem Salzburger Spiel sichtlich gut. Wie auch der flotte Start ins Schlussdrittel mit Treffern von Herburger und Heinrich in Überzahl. Da Goalie Herzog in der Folge nur noch einmal in Unterzahl geschlagen war, hieß es am Ende 5:3. Salzburg ist damit weiter in dieser Saison auswärts ungeschlagen, durfte die zehnte und längste Heimreise auch entspannt angehen.