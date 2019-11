Donnerstagnacht, gegen 1 Uhr, brach ein vorerst unbekannter Täter zum zweiten Mal einen in einer videoüberwachten Gaststätte aufgestellten Kaffeeautomaten auf und erbeutete Münzgeld in unbekannter Höhe. Gegen 11 Uhr desselben Tages hielten Polizisten im Umfeld des Tatortes einen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw an und führten eine Fahrzeug- und Lenkerkontrolle durch. Dabei konnten im Fahrzeug ein Münzauffangbehälter, ein Kanister mit Dieseltreibstoff, ein Kennzeichenpaar und ein unterschlagenes Mobiltelefon sichergestellt werden. Der 22-jährige Fahrzeuglenker zeigte sich bei seiner Einvernahme zu insgesamt sieben Einbruchsdiebstählen, begangen zwischen dem 31. Oktober und dem 21. November, geständig.