Nach einem weiteren Turnier in Mexiko und einem in den USA wartet ab 9. Dezember die „Orange Bowl“. Das Turnier in Plantation (Florida) gilt als einer der wichtigsten Gradmesser für Nachwuchs-Asse. Superstars wie Roger Federer (Sz), Andy Roddick, Jim Courier (beide US) und auch Dominic Thiem (2011) konnten sich bereits in die Siegerliste eintragen.