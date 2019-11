Mittlerweile sind die Aufräumarbeiten voll im Gang, dabei sind viele Schadstellen noch nicht einmal erreichbar und 200 Höfe noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Besonders hart getroffen hat es abermals die Forstwirtschaft. 200.000 Festmeter Schadholz sollen nach Windwurf und Schneebruch in den Wäldern liegen; vor allem in jenen Gebieten, die schon durch „Vaia“ massiv geschädigt wurden. Die Schäden am ländlichen Wegenetz und auf Forststraßen werden auf 15 Millionen Euro geschätzt.