Zwei Jahre mit Koks, XTC-Tabletten, chemische Drogen (MDMA) gedealt

"Der Mann gestand, im Zeitraum von November 2017 bis November 2019 in den Bereichen Lienz sowie Spittal an der Drau und Villach etwa 240 Gramm Heroin und rund 240 Gramm Kokain im Wert von mehreren Zehntausend Euro verkauft zu haben“, gibt die Polizei bekannt. Auch die 19-Jährige war geständig. In der Zeit von Juni 2019 bis November 2019 verkaufte sie in Klagenfurt geringe Mengen Kokain, chemische Drogen (MDMA) und mehr als 200 Stück XTC-Tabletten im Wert von mehreren Tausend Euro.