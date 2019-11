Jetzt starten die Ski-Stars durch! Knapp einen Monat nach der für Österreich verpatzten Eröffnung in Sölden geht’s nun Schlag auf Schlag. Am Samstag (Damen) und Sonntag (Herren) stehen im finnischen Levi die ersten Slaloms auf dem Programm, danach folgt die Nordamerika-Tour. „Keine Sorge, wir werden auch ohne Marcel Hirscher Siege feiern“, verspricht Österreichs Herren-Chef Andi Puelacher. Am liebsten schon in Levi. Wo eine Hochgeschwindigkeits-Jagd mit Vollgas im extrem flachen und extrem steilen Gelände wartet.