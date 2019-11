Das Bild, das im Archiv der University of Washington aufgetaucht ist und im Netz verbreitet wurde, zeigt drei Kinder beim Goldschürfen in Kanada im Jahr 1898. Ein Mädchen auf dem Foto erinnert dabei extrem an die schwedische Klimaaktivistin. Mit den gleichen charakteristischen Zöpfen und nahezu identischem Gesichtsausdruck blickt das Mädchen dabei in die Kamera.