Große Unterschiede gibt es auch bei den Generationen: „Menschen über 60 lieben das klassische Fernsehen und verbringen fünf Stunden jeden Tag damit. Teenager hingegen geben sich mit weniger als einer Stunde zufrieden. Dafür verbringen sie fast doppelt so viel Zeit mit Netflix, YouTube und ähnlichen Diensten“, weiß der Salzburger Wissenschaftler. Im internationalen Vergleich zeigt sich: Österreich ist anders. Zumindest was die TV-Nutzung betrifft. Sie ist in den vergangenen Jahren nämlich gestiegen!